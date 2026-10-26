В ОП не підтвердили візит Зеленського в Брюссель через зміну планів США

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Радник президента Дмитро Литвин у відповідь на запитання журналістів поки не підтвердив заплановану на 27-28 жовтня поїздку президента Володимира Зеленського до Брюсселя через зміну планів США.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю від 25 жовтня заявив, що на 27-28 жовтня у Брюсселі планується його зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, а також представниками Євросоюзу та США.

Водночас радник президента Дмитро Литвин у відповідь на запитання журналістів поки не підтвердив поїздку Зеленського до Брюсселя через зміну планів США.

"Поки не підтверджуємо через зміну планів американської сторони", – сказав він.

У Єврокомісії на питання "ЄвроПравди" зазначили, що не мають додаткової інформації щодо потенційного візиту українського президента.

"Європейська комісія продовжує брати участь у переговорах та спільних зусиллях із союзниками та партнерами з метою досягнення справедливого та тривалого миру для України. Наразі у нас немає додаткової інформації, якою ми могли б поділитися", – додали у Єврокомісії.

А посадовець НАТО пообіцяв "ЄвроПравді", що прокоментує це питання, якщо отримає якусь інформацію щодо нього.

Джерело: Європейська правда.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що в листопаді має відбутися тристороння зустріч України, США та Росії — держави-агресора. Її метою має стати відновлення призупиненого переговорного процесу між Україною та Росією.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф передав російському диктатору володимиру путіну документ із напрацюваннями американської сторони щодо врегулювання війни в Україні.

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