В Резерв+ тимчасово призупинять оформлення окремих відстрочок

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Із 23 жовтня о 22:00 у застосунку «Резерв+» тимчасово не можна буде оформити деякі відстрочки через планові технічні роботи в системах Мін’юсту.

Обмеження стосуватимуться відстрочок, пов’язаних із наявністю дітей, доглядом за близькими та статусом родини військовослужбовців.

Відновити послуги планують 26 жовтня після 08:00. Якщо відстрочка вже відображається в електронному військово-обліковому документі, вона залишиться чинною. Користувачів просять не виходити зі свого акаунту під час технічних робіт.

Джерело: Міністерство оборони України.

Раніше у застосунку «Резерв+» знову можна було оформити відстрочки, пов’язані з інвалідністю. Йдеться про випадки, коли інвалідність стосується самого військовозобов’язаного, його дитини або батьків. Роботу сервісу відновили після завершення технічних робіт у системах Мінсоцполітики.

У роботі застосунку «Резерв+» 28 вересня стався технічний збій. Частина користувачів не може завантажити сервіс та переглянути свої військово-облікові дані.

Вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації безпосередньо через застосунок «Резерв+». Система автоматично перевіряє необхідні дані.

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