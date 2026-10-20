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В Україні роботу супутникової системи Starlink обмежено на швидкості понад 161 км/год, через що українські дрони-перехоплювачі, призначені для знищення реактивних «Шахедів», втрачають зв’язок і не можуть виконувати свої завдання. Президент Володимир Зеленський заявив, що аналогічних обмежень не виявили під час перевірки системи на території країн Європейського Союзу.

За словами Зеленського, Starlink має важливе значення для забезпечення зв’язку як на фронті, так і для цивільного населення. Зокрема, систему використовують для передавання продуктів харчування та води українським військовим на передових позиціях, куди не може дістатися інша техніка.

Крім того, супутниковий зв’язок застосовують на деяких дронах-перехоплювачах, які призначені для знищення реактивних безпілотників типу «Шахед».

«Сьогодні наші перехоплювачі не працюють, бо є обмеження швидкості. Максимальна швидкість сьогодні — 161 км/год, після її перевищення Starlink вимикається, і ми втрачаємо дрон», — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що Україна провела перевірку роботи системи за межами своєї території. Для цього до європейських країн відправили кілька автомобілів зі встановленими терміналами Starlink. Під час руху зі швидкістю 180 км/год система продовжувала працювати.

За словами Зеленського, результати перевірки свідчать, що обмеження діють в Україні, але не поширюються на країни Євросоюзу.

«Висновок наступний: обмеження діють на території України і не діють на території країн ЄС. Тобто, це спланована операція», — підкреслив президент.

Водночас це твердження є оцінкою української сторони. Остаточні причини технічних обмежень у наведеному повідомленні не встановлені.

Зеленський зазначив, що питання роботи Starlink обговорюють на різних рівнях — між військовими, Міністерством оборони та дипломатами. Водночас, за його словами, компанія SpaceX не йде на контакт із військовими.

«На різних рівнях говорять, що це технічні проблеми. Але ці технічні проблеми є в Україні, на території ЄС їх немає», — додав Зеленський.

Окремо повідомлялося, що Україна очікує офіційної відповіді від Пентагону та SpaceX щодо повного відновлення роботи супутникової системи Starshield. За наявною інформацією, її робота залишається нестабільною.

Таким чином, обмеження супутникового зв’язку створюють проблеми для використання українських дронів-перехоплювачів, тоді як Київ продовжує домагатися пояснень і врегулювання ситуації з американськими партнерами.

Про це глава держави повідомив журналістам під час спілкування в чаті.

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

Президент США Дональд Трамп назвав дії Росії у війні проти України прийнятними та розкритикував Володимира Зеленського, звинувативши його в небажанні припиняти бойові дії. Американський лідер також заявив, що Київ міг раніше укласти угоду на вигідніших умовах.

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