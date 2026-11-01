В Україні 1 листопада потеплішає до +15°, але місцями дощитиме

У неділю, 1 листопада, в Україні буде хмарно, а в окремих регіонах пройдуть дощі. Вночі температура становитиме +2…+8°, а вдень повітря прогріється до +6…+11°. Найбільш тепло буде на Закарпатті, півдні та сході країни — там стовпчики термометрів піднімуться до +15°.

За прогнозом Українського гідрометцентру, перший день листопада принесе в Україну хмарну погоду. Водночас сильних опадів у більшості областей не очікується. Дощі можливі на північному сході країни, Київщині та Черкащині, а вночі — також у східних областях. На решті території істотних опадів не прогнозують. Тож попри хмарне небо, у багатьох регіонах день мине без дощу.

У західних областях уночі та вранці місцями буде туман. Через нього видимість на дорогах може погіршитися, тому водіям варто бути уважними за кермом, особливо під час ранкових поїздок. Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Уночі температура повітря в більшості регіонів становитиме +2…+8°. На сході та південному сході буде тепліше — місцями до +11°.

Удень стовпчики термометрів покажуть +6…+11°. Водночас на Закарпатті, півдні та сході України повітря прогріється до +15°. Отже, початок листопада буде відносно теплим, хоча сонця може бути небагато. У частині областей варто врахувати ймовірність дощу, а на заході — ранкового туману. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

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