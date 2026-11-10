В Україні 10 листопада потеплішає до +12°, у західних областях очікуються дощі

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У вівторок, 10 листопада, по всій країні прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями пройдуть опади. Найбільш дощовою погода буде в західних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні без опадів, лише в більшості західних областей вдень дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни 2-7° морозу, вдень в Україні 3-8° тепла, на Одещині до 12°.

У вівторок, 10 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

У Карпатах температура опустилася до -9°С: якою буде погода найближчими днями.

На початку листопада в Україні помітнопохолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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