В Україні 11 листопада потеплішає до +13°, місцями очікуються дощі та мокрий сніг

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У середу, 11 листопада, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцевими опадами. У деяких областях дощ супроводжуватиметься мокрим снігом, температура повітря вдень становитиме до +13°C, тоді як у Києві очікується лише +3…+5°C.

Вночі в Україні, крім сходу, вдень на Лівобережжі дощі (у західних та північних областях подекуди з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° тепла, у західних та східних областях вночі місцями 1-3° морозу, у південній частині країни вдень 8-13° тепла.

У середу, 11 листопада, у Києві хмарно. Вночі та вранці помірні дощі, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура по області ввночі та вдень 1-6° тепла, у Києві вночі та вдень 3-5° тепла.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

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