В Україні 12 листопада очікуються дощі та мокрий сніг, температура підніметься до +13°

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У четвер, 12 листопада, в Україні прогнозують хмарну погоду з місцевими опадами. У деяких областях дощитиме та випадатиме мокрий сніг, повітря прогріється до +13°, а в Києві вдень очікується близько +5°.

Вночі на заході та сході, вдень в Україні помірні, на південному сході значні дощі (в Карпатах мокрий сніг). В Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні країни 8-13°.

У четвер, 12 листопада, у Києві хмарно. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень близько 5°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

На початку листопада в Україні помітно похолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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