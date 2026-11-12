В Україні 13 листопада діятимуть графіки відключення світла до трьох черг

У п'ятницю, 13 листопада, в частині областей України протягом усієї доби вимикатимуть електроенергію за графіками. Для побутових споживачів обмеження становитимуть від 1,5 до 3 черг, а для промисловості діятимуть окремі графіки обмеження потужності. Причиною залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

За даними компанії, графіки діятимуть 13 листопада протягом усієї доби, але не в усіх регіонах країни. Для населення застосовуватимуть погодинні відключення. Їхній обсяг становитиме від 1,5 до 3 черг залежно від ситуації в енергосистемі та області.

Для промислових підприємств передбачені графіки обмеження потужності. Це означає, що компаніям доведеться зменшувати споживання електроенергії відповідно до встановлених вимог. В «Укренерго» пояснили, що обмеження пов'язані з наслідками російських ударів по енергетичних об'єктах. Через пошкодження обладнання та мереж можливості енергосистеми залишаються обмеженими, тому доводиться регулювати споживання електрики.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти та мережі. Ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб повернути обладнання до роботи та стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Де перевірити графік відключень

Конкретний час вимкнень залежить від регіону та черги споживача. Тому українцям радять перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах своїх обленерго. Графіки можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми. Якщо ситуація погіршиться або покращиться, енергетики можуть скоригувати обсяг обмежень протягом доби.

В «Укренерго» також закликають споживати електроенергію ощадливо, особливо в періоди, коли світло є за графіком. Це допомагає зменшити навантаження на мережі та підтримати стабільну роботу енергосистеми. Про запровадження обмежень повідомили в НЕК «Укренерго».

У період із 2 до 8 листопада Україна збільшила експорт електроенергії на 40,5% — до 61,4 тис. МВт·год порівняно з попереднім тижнем. У цей час у частині регіонів діяли графіки відключень.

У четвер, 12 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть обмеження електропостачання.

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