В Україні 15 жовтня очікуються заморозки до -3° і мокрий сніг у Карпатах

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15 жовтня в Україні збережеться прохолодна погода. У північних і центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту, а наприкінці тижня в Карпатах прогнозують мокрий сніг.

У четвер у західних областях очікується невеликий дощ, на Лівобережжі — помірний, а на сході та південному сході місцями можливі значні опади. На більшій частині півночі й центру, а також в Одеській і Миколаївській областях опадів не прогнозують.

Уночі температура становитиме +1…+6 °C, на півдні та сході — +7…+12 °C. У більшості північних і центральних областей на поверхні ґрунту можливі заморозки до -3 °C.

Удень повітря прогріється до +10…+15 °C, а на крайньому сході — до +19 °C.

У Києві 15 жовтня опадів не очікується. Вночі температура становитиме +4…+6 °C, удень — +11…+13 °C.

Дощова погода збережеться також 16 і 17 жовтня. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

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