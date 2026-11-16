В Україні 16 листопада потеплішає до +11°, можливі дощі

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У понеділок, 16 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність і місцями опади. У Києві вдень синоптики прогнозують +6…+8°C, а в окремих регіонах країни температура підніметься до +11°.

В Україні без опадів, лише на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході та північному сході країни до 6° морозу, на Одещині та Закарпатті 2-7° тепла, вдень 3-8°, на крайньому півдні країни до 11° тепла.

У понеділок, 16 листопада, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.

Джерело: «Укргідрометцентр»

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