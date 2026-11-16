В Україні 17 листопада очікуються дощі та від 5° морозу до 13° тепла

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У вівторок, 17 листопада, в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду з дощами, при цьому температура повітря коливатиметься від 5° морозу вночі на сході та в Карпатах до 13° тепла вдень на південному заході та в Криму.

«Вночі на Правобережжі, вдень в Україні дощі. Вітер південно-східний, в західних областях південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с», — повідомили в Українському гідрометцентрі. За даними синоптиків, загалом вночі та вдень стовпчики термометрів показуватимуть 2-7° тепла (у нічні години на Сумщині, Полтавщині, сході та у високогір'ї Карпат — до 0-5° морозу), а в Києві та області протягом доби йтимуть дощі за температури 5-7° тепла у столиці та 2-7° тепла на Київщині.

Джерело: Український гідрометцентр.

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