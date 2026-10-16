В Україні 17 жовтня діятимуть жорсткіші графіки відключення світла — Укренерго

У суботу, 17 жовтня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а для промислових споживачів і бізнесу запровадять обмеження потужності. Ці заходи зумовлені наслідками масованих ударів російських терористів по енергетичній інфраструктурі.



Про це повідомляє «Укренерго».

З 00:00 до 23:59 будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України

З 06:00 по 23:59 будуть запроваджені графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей.

«Укренерго» наголосило, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому споживачам рекомендують стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу – обленерго.

Нагадаємо, що увечері 16 жовтня у Києві та передмістях зафіксували перебої з електропостачанням. Місцеві жителі повідомляють про зникнення світла в частині столиці, Ірпені та Вишневому, а також про стрибки напруги й проблеми з водою.

Через наслідки російських обстрілів 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.