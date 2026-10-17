В Україні 17 жовтня прогнозують дощі, туман та похолодання

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Синоптики прогнозують в Україні сьогодні, 17 жовтня, прохолодну погоду. У низці регіонів прогнозуються дощі, туман та хмарність.



Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень у південних та південно-східних областях помірні дощі.

Вранці в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях туман.

Вітер східний, південно-східний, на заході та південному заході країни - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 13-18°, у східних областях до 21°, у західних областях 8-13°.

У Києві сьогодні буде хмарно, місцями невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 13-18°, у Києві 14-16°.

Про це повідомляє Укргідрометценр.

Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.

У частині Тихого океану на схід від міжнародної лінії зміни дат у неділю зафіксували рекордний показник накопиченої енергії циклонів (ACE), що враховує швидкість вітру та тривалість штормів. Попередній рекорд, установлений 2018 року, перевищила зона, де формуються шторми, здатні рухатися в напрямку Гаваїв, Мексики та західного узбережжя США.

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