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У середу, 18 листопада, в українських обмінниках подешевшали долар і євро. Знизилися також середні курси обох валют у банках. Водночас конкретна вартість залежить від фінансової установи та способу купівлі валюти.

Скільки сьогодні коштують долар та євро в обмінних пунктах і банках, а також за якими курсами валюту продають найбільші фінустанови — розповідаємо нижче.

Станом на ранок середи, 18 листопада, долар в обмінниках купують у середньому по 45,75 гривні, що на 25 копійок менше порівняно з попереднім показником. Продають американську валюту по 45,98 гривні — на 15 копійок дешевше.

Євро також продемонструвало зниження. В обмінних пунктах європейську валюту купують по 50,55 гривні (мінус 32 копійки), а продають — по 50,90 гривні (мінус 25 копійок).

Середній курс долара в українських банках становить 45,27 гривні під час купівлі та 45,86 гривні під час продажу. За день обидва показники знизилися на 9 та 8 копійок відповідно.

Євро банки в середньому купують по 49,75 гривні, що на 21 копійку менше. Продають валюту по 50,68 гривні — на 16 копійок дешевше.

У ПриватБанку долар у відділеннях можна придбати за курсом 45,85 гривні, що на 10 копійок нижче попереднього показника. Під час купівлі валюти карткою курс становить 45,87 гривні та не змінився.

Євро у відділеннях банку продають по 50,65 гривні — на 25 копійок дешевше. Для карткових операцій курс становить 50,76 гривні без змін.

Ощадбанк у мобільному застосунку пропонує долар по 45,80 гривні, що на 10 копійок менше. Під час купівлі валюти карткою курс становить 45,95 гривні — мінус 5 копійок.

Євро в застосунку «Мобільний Ощад» можна придбати по 50,65 гривні, що на 25 копійок дешевше. Картковий курс становить 50,85 гривні — на 15 копійок менше.

У ПУМБ долар у касах продають по 45,90 гривні. Такий самий курс діє і для комерційних операцій. За день показник знизився на 10 копійок. Євро у відділеннях банку можна купити по 50,60 гривні — на 20 копійок дешевше.

Monobank 18 листопада продає долар по 45,76 гривні, що на 10 копійок менше порівняно з попереднім курсом. Євро коштує 50,54 гривні — на 12 копійок дешевше.

Про це свідчать дані порталу Minfin.

У вівторок, 17 листопада 2026 року, курс долара в українських обмінниках залишився незмінним під час купівлі, а під час продажу трохи знизився. Євро подешевшало в обох напрямках обміну, тоді як у банках вартість валюти залежить від установи та способу розрахунку.

Нагадаємо, НБУ на 17 листопада знизив офіційний курс євро і долара.

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