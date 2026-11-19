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У четвер в країні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі дощі пройдуть по всій Україні, а вдень опади очікуються на Лівобережжі та Закарпатті, місцями на сході й південному сході вони будуть значними.

19 листопада погоду в Україні зумовлюватимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться у східному напрямку. Тиск зазнаватиме коливань, вологість повітря залишатиметься високою. Вітер переважатиме із заходу, проте нестиме тепле повітря, тож найтепліше, як зазвичай, буде на півдні країни.

Хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, вдень на Лівобережжі та Закарпатті помірні дощі, на сході та південному сході місцями значні; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7–12 м/с, у західних областях місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 2–8° тепла, вдень 8–13°; на півдні країни вночі 7–12°, вдень 11–16°.

У Карпатах вночі помірні дощ і мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Температура вночі близько 0°, вдень 2–7° тепла.

У четвер, 19 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 2–7° тепла, вдень 8–13°; у Києві вночі 5–7°, вдень 10–12°.

Джерело: «Укргідрометцентр»

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