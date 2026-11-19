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У четвер, 19 листопада, долар і євро подешевшали в українських обмінниках. Знизилися як курси купівлі, так і продажу іноземної валюти. У банках вартість валют залежить від фінансової установи та способу обміну.

Станом на ранок четверга, 19 листопада, долар в обмінниках купують у середньому по 45,55 гривні, що на 20 копійок менше порівняно з попереднім показником. Продають американську валюту по 45,74 гривні – на 24 копійки дешевше.

Євро також продемонструвало зниження. У пунктах обміну його купують по 50,23 гривні (-32 копійки), а продають по 50,58 гривні (-32 копійки).

Середній курс долара в українських банках становить 45,15 гривні під час купівлі (-12 копійок) та 45,71 гривні під час продажу (-15 копійок).

Євро банки купують у середньому по 49,49 гривні (-26 копійок), а продають по 50,36 гривні (-32 копійки).

Курси в окремих фінансових установах відрізняються:

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,70 гривні (-15 копійок), а під час карткових операцій – по 45,66 гривні (-21 копійка). Євро у відділеннях коштує 50,40 гривні (-25 копійок), а під час купівлі карткою – 50,25 гривні (-51 копійка).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,60 гривні (-20 копійок), а під час операцій із карткою – по 45,75 гривні (-20 копійок). Євро в застосунку можна придбати по 50,35 гривні (-30 копійок), а карткою – по 50,55 гривні (-30 копійок).

ПУМБ продає долари в касах по 45,80 гривні (-10 копійок). За комерційним курсом вартість також становить 45,80 гривні (-10 копійок). Євро у відділеннях банку можна придбати по 50,40 гривні (-20 копійок).

Monobank 19 листопада продає долари по 45,63 гривні (-13 копійок), а євро – по 50,20 гривні (-34 копійки).

Отже, 19 листопада курси обох основних іноземних валют продемонстрували зниження. Водночас перед обміном варто перевіряти актуальні пропозиції конкретного банку або пункту обміну, оскільки вартість валюти може відрізнятися залежно від способу операції.

Про це свідчать дані Minfin.

Національний банк України встановив на четвер, 19 листопада 2026 року, офіційний курс долара США на рівні 45,20 гривні. Порівняно із середою, 18 листопада, коли американська валюта коштувала 45,34 гривні, її вартість знизилася на 14 копійок.

У вівторок, 17 листопада 2026 року, курс долара в українських обмінниках залишився незмінним під час купівлі, а під час продажу трохи знизився. Євро подешевшало в обох напрямках обміну, тоді як у банках вартість валюти залежить від установи та способу розрахунку.

Нагадаємо, НБУ на 17 листопада знизив офіційний курс євро і долара.

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