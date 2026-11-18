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У четвер, 19 листопада 2026 року, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощі пройдуть по всій території країни, а вдень опади збережуться на Лівобережжі та Закарпатті. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає Укрінформ.

За прогнозом синоптиків, погодні умови з опадами різної інтенсивності зумовлюватимуть атмосферні фронти, що переміщуються у східному напрямку. На сході та південному сході вдень місцями пройдуть значні дощі, тоді як на решті території в денні години істотних опадів не передбачається. Вітер переважно західний, 7–12 м/с, проте в західних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2–8° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 8–13°. Найтепліше буде у південних регіонах, де вночі очікується 7–12°, а вдень повітря прогріється до 11–16° тепла. У Карпатах вночі прогнозують помірний дощ із мокрим снігом та температуру близько 0°, вдень — невеликий дощ і 2–7° тепла.

У Києві та Київській області 19 листопада вночі пройде помірний дощ, удень буде без опадів. Вітер західний, 7–12 м/с. У столиці температура вночі становитиме 5–7° тепла, вдень — 10–12° тепла; по області вночі 2–7°, удень 8–13° вище нуля.

Джерело: Український гідрометцентр.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму.

На східному узбережжі Індії щонайменше шестеро людей загинули після проходження циклону Арнаб, який приніс сильні зливи та поривчастий вітер. У низці районів штату Андхра-Прадеш також залишалися перебої з електропостачанням.

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