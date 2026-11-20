В Україні 20 листопада погіршиться погода, очікується похолодання і дощі
У п'ятницю, 20 листопада, у Києві почне знижуватися температура повітря. У столиці прогнозують похмуру погоду з дощем, а стовпчики термометрів протягом дня покажуть +5°...+7°.
За прогнозом синоптиків, у столиці буде хмарно та дощитиме. Вітер нестійкий, зі швидкістю 5–10 м/с. Атмосферний тиск поступово підвищуватиметься і становитиме 732–736 мм ртутного стовпа.
У більшості регіонів України в п'ятницю прогнозують хмарну погоду з опадами. Температура повітря вдень буде різною залежно від регіону.
- Львів – вночі +6°, вдень +10°, хмарно, дощ.
- Луцьк – вночі +5°, вдень +9°, хмарно, дощ.
- Рівне – вночі +5°, вдень +9°, хмарно, дощ.
- Тернопіль – вночі +6°, вдень +9°, хмарно, дощ.
- Хмельницький – вночі +6°, вдень +8°, хмарно, дощ.
- Івано-Франківськ – вночі +6°, вдень +12°, хмарно, дощ.
- Ужгород – вночі +6°, вдень +12°, хмарно, дощ.
- Чернівці – вночі +6°, вдень +12°, хмарно, дощ.
- Вінниця – +6°...+8°, хмарно, дощ.
- Житомир – вночі +5°, вдень +7°, хмарно, дощ.
- Чернігів – +3°...+6°, хмарно, дощ.
- Черкаси – вночі +5°, вдень +8°, хмарно, дощ.
- Кропивницький – вночі +5°, вдень +10°, хмарно, дощ.
- Полтава – +4°...+7°, хмарно, дощ.
- Одеса – вночі +1°, вдень +15°, хмарно з проясненнями, дощ.
- Херсон – вночі +9°, вдень +15°, хмарно з проясненнями, дощ.
- Миколаїв – вночі +8°, вдень +15°, хмарно з проясненнями, дощ.
- Запоріжжя – вночі +6°, вдень +13°, хмарно, дощ.
- Суми – вночі +3°, вдень +7°, хмарно, дощ.
- Харків – вночі +3°, вдень +8°, хмарно, дощ.
- Дніпро – вночі +6°, вдень +11°, хмарно, дощ.
- Сімферополь – +9°...+15°, хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
- Краматорськ – вночі +5°, вдень +10°, хмарно, дощ.
- Сєвєродонецьк – вночі +5°, вдень +10°, хмарно, дощ.
У більшості областей країни 20 листопада збережеться дощова погода, тоді як на півдні очікується відносно тепліше повітря — до +15°.
У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, в Україні переважатиме хмарна та дощова погода. На заході вночі прогнозують значні опади, у Карпатах дощ із мокрим снігом, а на півдні пориви вітру сягатимуть 24 м/с.
Листопад в Україні очікується теплішим за кліматичну норму —прогноз синоптиків.
У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.