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У п'ятницю, 20 листопада, у Києві почне знижуватися температура повітря. У столиці прогнозують похмуру погоду з дощем, а стовпчики термометрів протягом дня покажуть +5°...+7°.

За прогнозом синоптиків, у столиці буде хмарно та дощитиме. Вітер нестійкий, зі швидкістю 5–10 м/с. Атмосферний тиск поступово підвищуватиметься і становитиме 732–736 мм ртутного стовпа.

У більшості регіонів України в п'ятницю прогнозують хмарну погоду з опадами. Температура повітря вдень буде різною залежно від регіону.

Львів – вночі +6°, вдень +10°, хмарно, дощ.

Луцьк – вночі +5°, вдень +9°, хмарно, дощ.

Рівне – вночі +5°, вдень +9°, хмарно, дощ.

Тернопіль – вночі +6°, вдень +9°, хмарно, дощ.

Хмельницький – вночі +6°, вдень +8°, хмарно, дощ.

Івано-Франківськ – вночі +6°, вдень +12°, хмарно, дощ.

Ужгород – вночі +6°, вдень +12°, хмарно, дощ.

Чернівці – вночі +6°, вдень +12°, хмарно, дощ.

Вінниця – +6°...+8°, хмарно, дощ.

Житомир – вночі +5°, вдень +7°, хмарно, дощ.

Чернігів – +3°...+6°, хмарно, дощ.

Черкаси – вночі +5°, вдень +8°, хмарно, дощ.

Кропивницький – вночі +5°, вдень +10°, хмарно, дощ.

Полтава – +4°...+7°, хмарно, дощ.

Одеса – вночі +1°, вдень +15°, хмарно з проясненнями, дощ.

Херсон – вночі +9°, вдень +15°, хмарно з проясненнями, дощ.

Миколаїв – вночі +8°, вдень +15°, хмарно з проясненнями, дощ.

Запоріжжя – вночі +6°, вдень +13°, хмарно, дощ.

Суми – вночі +3°, вдень +7°, хмарно, дощ.

Харків – вночі +3°, вдень +8°, хмарно, дощ.

Дніпро – вночі +6°, вдень +11°, хмарно, дощ.

Сімферополь – +9°...+15°, хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

Краматорськ – вночі +5°, вдень +10°, хмарно, дощ.

Сєвєродонецьк – вночі +5°, вдень +10°, хмарно, дощ.

У більшості областей країни 20 листопада збережеться дощова погода, тоді як на півдні очікується відносно тепліше повітря — до +15°.

У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, в Україні переважатиме хмарна та дощова погода. На заході вночі прогнозують значні опади, у Карпатах дощ із мокрим снігом, а на півдні пориви вітру сягатимуть 24 м/с.

Листопад в Україні очікується теплішим за кліматичну норму —прогноз синоптиків.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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