В Україні 20 жовтня діятимуть графіки відключення світла

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У вівторок, 20 жовтня, в усіх регіонах України застосовуватимуть обмеження електроенергії. Для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності, а в частині областей запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.

За інформацією «Укренерго», графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу застосовуватимуть у всіх регіонах України з 06:00 до 23:59.

Водночас у частині областей у цей самий період — з 06:00 до 23:59 — діятимуть графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від однієї до двох черг.

Причиною запровадження заходів є наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли.

Актуальну інформацію про обмеження та графіки відключень електроенергії публікуватимуть регіональні оператори систем розподілу на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах. Споживачам радять стежити за повідомленнями своїх операторів, щоб отримувати оновлені дані щодо електропостачання у відповідних регіонах.

Про це повідомила НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

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