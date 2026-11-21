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У суботу, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи – пам’ятну дату, присвячену Помаранчевій революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

Свято встановили указом Президента України від 13 листопада 2014 року.

День гідності та свободи став наступником Дня свободи, який у 2005–2011 роках відзначали 22 листопада на честь Помаранчевої революції. У грудні 2011 року тодішній президент Віктор Янукович скасував День свободи, об'єднавши його з Днем Соборності.

21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві розпочалися масові протестні акції. Причиною стало рішення тодішньої влади призупинити курс на європейську інтеграцію та згорнути підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Спочатку на протест вийшли кілька сотень людей, однак уже 24 листопада на акцію зібралися понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

Революція гідності стала трагічною сторінкою в історії України: понад 100 людей загинули, більш як 2 тисячі отримали поранення. Навесні 2014 року Росія розпочала збройну агресію проти України, окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей.

Цьогоріч Україна відзначає День гідності та свободи вже п'ятий рік поспіль в умовах повномасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Українці продовжують боротьбу за свободу, незалежність і право самостійно визначати майбутнє своєї держави.

До пам'ятної дати в Україні підготували низку заходів, серед яких кінопокази, виставки, науковий форум та онлайн-флешмоб.

Зокрема, 21 листопада в Українському домі у Києві відбудеться спеціальний показ документального фільму «Машина часу Майдан» режисерів Володимира Тихого та Романа Любого.

Того ж дня на Майдані Незалежності відкриють вуличну виставку «Майдани. Україна. Світ». Експозиція розповідатиме про те, як світ відкривав для себе Україну через найважливіші суспільно-політичні протести новітньої історії.

25–26 листопада відбудеться науковий форум «Революція гідності: на шляху до історії». Учасники обговорюватимуть роботу українських музеїв в умовах війни, їхню взаємодію із суспільством, трансформацію музейних установ та роль культури в повоєнному житті країни.

Також з 21 листопада до 21 грудня триватиме онлайн-флешмоб #Бути_гідним. Долучитися до нього зможуть усі охочі, поділившись спогадами про Помаранчеву революцію та Революцію гідності, розповідями про участь у протестах і роздумами про їхнє значення сьогодні.

Дописи у соцмережах можна доповнювати архівними фотографіями та позначати хештегом #Бути_гідним.

Гасло цьогорічного відзначення Дня гідності та свободи – «Запит на свободу прийнято». Воно покликане підкреслити усвідомлений вибір українського суспільства на користь свободи.

У суботу, 21 листопада 2026 року, православні християни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Третьою Пречистою. Це одне з дванадцяти найбільших церковних свят року. Воно нагадує про те, як батьки привели маленьку Марію до Єрусалимського храму та присвятили її Богові.

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