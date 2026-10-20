В Україні 21 жовтня буде тепла осіння погода з туманами

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В середу, 21 жовтня, на території України очікується хмарна з проясненнями погода. Переважна більшість регіонів залишиться без істотних опадів, лише в окремих областях, окрім заходу та південного заходу, можливий невеликий дощ.

За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у південній частині та більшості центральних областей очікується туман, що погіршить видимість до 200–500 метрів (І рівень небезпечності, «жовтий»). Вітер південно-східний, східний, 5–10 м/с, а у західних областях можливе посилення до 7–12 м/с.

Нічна температура повітря становитиме 6–11 °С тепла (в Карпатах 0–5 °С). Удень повітря прогріється до 12–17 °С, а на Закарпатті та у південних областях стовпчики термометрів піднімуться до 18–20 °С.У столиці та Київській області завтра також утримається суха та помірно тепла погода з температурою вдень 13–15 °С.

Джерело: Укргідрометцентр.

Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду.

У частині Тихого океану на схід від міжнародної лінії зміни дат у неділю зафіксували рекордний показник накопиченої енергії циклонів (ACE), що враховує швидкість вітру та тривалість штормів. Попередній рекорд, установлений 2018 року, перевищила зона, де формуються шторми, здатні рухатися в напрямку Гаваїв, Мексики та західного узбережжя США.

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