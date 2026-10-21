В Україні 22 жовтня вимушено застосують відключення електроенергії

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У частині областей України 22 жовтня запроваджують заходи обмеження споживання електроенергії. За даними системного оператора Укренерго, з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг для всіх категорій споживачів.

Причиною вимушених обмежень є наслідки масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. В компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від перебігу обстрілів, і закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Джерело: НЕК «Укренерго».

У Києві взимку світла може не бути до 20 годин на добу за морозів -10°C.

У Бучанському районі Київської області сьогодні, 21 жовтня, через атаку на енергетичні об’єкти зафіксовано аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

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