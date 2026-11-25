0:00 / 0:00

У четвер, 26 листопада, погоду в більшості регіонів України без істотних опадів визначатиме область високого тиску зі зростанням атмосферного тиску, тоді як на південному заході країни впливатиме атмосферний фронт, який удень спричинить сніг, а на Закарпатті та Одещині — з дощем.

Холодне повітря надходитиме з півночі, однак хмарність стримуватиме сильніше похолодання.

Вночі та вранці в західних областях місцями очікуються туман і ожеледиця на дорогах; вітер переважатиме північно-західний, а на південному заході — південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 1–7°С морозу, вдень — від 3°С морозу до 3°С тепла, а на Закарпатті та півдні — 2–7°С тепла.

Джерело: Укргідрометцентр.

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбудеться відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

У Карпатах 25 листопада панує справжня зима: високогір’я вкрите снігом, а на окремих ділянках спостерігається його налипання. Найближчим часом снігу не поменшає, адже вночі температура повітря ще більше знизиться.

Читай нас у