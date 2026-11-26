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У четвер, 26 листопада, у більшості регіонів прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Водночас уночі температура опуститься до 7° морозу, а вдень на заході країни можливий мокрий сніг.

26 листопада в Україні тиск зростатиме, і погоду без істотних опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску. Лише на погоду південно-західної частини впливатиме атмосферний фронт, який вдень зумовить сніг, а на Закарпатті та Одещині – з дощем. З північних напрямків надходитиме холодне повітря, проте на розподіл температури впливатиме захмарене небо, яке захищатиме від сильнішого холоду.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті й Прикарпатті вдень мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на Одещині переважно дощ. Вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, у південно-західній частині південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі 1–7° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні країни 2–7° тепла.

У четвер, 26 листопада, у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 1–6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1–3° морозу, вдень близько 0°.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

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