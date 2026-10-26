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В Україні у вівторок, 27 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі дістануться південно-західної частини країни, а також йтимуть уночі в західних областях, тоді як на решті території істотних опадів не передбачається.

Вітер прогнозується північно-східний та східний зі швидкістю 5–10 м/с, із можливими поривами до 15–20 м/с місцями на південному сході. Температура повітря вночі становитиме 5–10° тепла (на морському узбережжі до 14°), а вдень стовпчики термометрів покажуть 10–15° (на півдні до 18°). У Карпатському регіоні протягом доби очікується 0–5° тепла. У Києві та Київській області завтра утримається хмарність із проясненнями без істотних опадів: у столиці температура вночі становитиме 8–10° тепла, а вдень 12–14°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

В Україні протягом тижня 26 жовтня - 1 листопада очікується тепла погода з високою вологістю та незначними коливаннями атмосферного тиску. Найвищі температурні показники прогнозуються на півдні країни, тоді як найпрохолодніше буде в Карпатському регіоні та місцями на півночі.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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