Станом на 28 листопада 2026 року великі мережі автозаправних станцій в Україні скоригували ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 80,50 грн за літр.

Порівняно з 27 листопада, низка великих мереж АЗС знизила ціни на пальне.

У мережі UPG бензин А-95 та А-95+, дизельне пальне й преміальний дизель подешевшали на 4 грн/л, а автогаз — на 1 грн/л.

На АЗС Окко ціни на всі види пального, крім автогазу, знизилися на 3 грн/л. Газ подешевшав на 1 грн/л.

У мережі WOG відбулося аналогічне зниження: більшість видів пального подешевшали на 3 грн/л, тоді як преміальний дизель знизився в ціні на 5 грн/л. Автогаз також подешевшав на 1 грн/л.

У Socar змінилася лише ціна автогазу — він знизився на 1 грн/л. Вартість інших видів пального залишилася без змін.

У мережі «БРСМ-Нафта» бензин А-95 та дизель подешевшали на 1 грн/л. В «Укрнафті» ціни не змінилися.

Водночас у мережі KLO бензин А-92, А-95, А-95+, а також А-100 подорожчав на 1 грн/л.

За актуальними цінами серед представлених мереж:

Найнижча ціна бензину А-95 — у KLO, 76,70 грн/л.

Найдорожчий бензин А-95 — у Socar, 85,90 грн/л.

Найдешевший дизель — у «БРСМ-Нафта», 92,99 грн/л.

Найдорожче звичайне дизельне пальне продають у Socar — 101 грн/л.

Найнижча ціна автогазу — у «БРСМ-Нафта», 59,99 грн/л.

Найдорожчий автогаз — в Окко, WOG та Socar, по 61,90 грн/л. Українські автозаправні станції поки що перенесли на роздрібний ринок лише частину здешевлення пального. Водночас гуртові ціни на бензин і дизель знизилися значно відчутніше, тому частина економії ще може дійти до кінцевих споживачів. Найбільші мережі автозаправок оновиливартість пального. Середня ціна літра бензину А-95 становить 82,45 грн, а дизеля — 98,18 грн. Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм. Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки. В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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