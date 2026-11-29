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У неділю, 29 листопада 2026 року, на території України прогнозується мінлива хмарність переважно без опадів, лише в Криму місцями можливі невеликий сніг та дощ, повідомив Укргідрометцентр. У більшості західних і центральних областей на дорогах місцями утвориться ожеледиця, а в Карпатах уночі та вранці очікується туман.

Денна температура повітря становитиме 0–5° морозу, в Карпатах — 3–8° морозу, а на Закарпатті та крайньому півдні країни — 1–3° тепла. Вітер очікується переважно північно-східний, 5–12 м/с, із поривами 15–20 м/с на півдні та до 22 м/с у Криму й Приазов’ї; у Києві та області опадів не передбачається, а температура вдень становитиме 1–3° морозу у столиці та 0–5° морозу по області.

Джерело: прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбувається відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

Наприкінці листопада та на початку грудня в Україні очікується помітне похолодання. Опади поступово припиняться, а морози охоплять більшість областей і вдень, і вночі.

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