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У понеділок, 30 листопада, в Україні очікується погода без опадів. Невеликий сніг і мокрий сніг можливі лише місцями на крайньому півдні країни, повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах більшості західних та центральних областей місцями прогнозується ожеледиця. Вітер північно-східний, а на заході південно-східний — 5–12 м/с. На півдні місцями можливі пориви 15–20 м/с.

Уночі 30 листопада температура становитиме 4–9° морозу. У західних, центральних областях і на Сумщині місцями очікується до 12° морозу, а в Карпатах — 13–17° морозу. Удень прогнозують 0–5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні — від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в понеділок буде без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 5–7° морозу, вдень — 1–3° морозу. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, рекорд денного тепла 30 листопада в столиці зафіксували у 2012 році (+14,0°), а нічного морозу — у 1931 році (-16,3°).

У вівторок, 1 грудня, в Україні також буде без опадів. Лише вночі на крайньому півдні місцями пройде невеликий сніг. Вітер змінних напрямків становитиме 3–8 м/с, а на півдні та південному сході — північно-східний, 7–12 м/с, місцями з поривами 15–20 м/с.

Температура у вівторок вночі становитиме 7–12° морозу, а на півдні та південному сході — 4–9° морозу. Вдень очікується 0–5° морозу, у Карпатах і на Закарпатті — від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у вівторок опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків — 3–8 м/с. Уночі температура знизиться до 7–9° морозу, а вдень становитиме 1–3° морозу.

Джерело: прогноз Укргідрометцентру.

У неділю, 29 листопада 2026 року, на території України мінлива хмарність переважно без опадів, лише в Криму місцями можливі невеликий сніг та дощ, повідомив Укргідрометцентр. У більшості західних і центральних областей на дорогах місцями утвориться ожеледиця, а в Карпатах уночі та вранці очікується туман.

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбувається відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

Наприкінці листопада та на початку грудня в Україні очікується помітне похолодання. Опади поступово припиняться, а морози охоплять більшість областей і вдень, і вночі.

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