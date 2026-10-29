В Україні 30 жовтня потеплішає до +15°: де очікують дощі

У п’ятницю, 30 жовтня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура вдень становитиме +7…+12°, а в окремих регіонах повітря прогріється до +15°.

У південних областях очікуються помірні дощі, у Карпатах і на Прикарпатті — невеликі опади. Вдень місцями дощитиме також у центральних регіонах. На решті території істотних опадів не прогнозують.

Уночі температура становитиме +3…+8°, на морському узбережжі — до +12°. Вітер переважно північно-східний, 5–12 м/с. На сході та південному сході вночі можливі пориви до 15–20 м/с.

У Києві та області буде без істотних опадів. У столиці вночі очікується +6…+8°, удень — близько +10°.

Джерело: Український гідрометцентр (Facebook)

В Україні протягом тижня 26 жовтня - 1 листопада очікується тепла погода з високою вологістю та незначними коливаннями атмосферного тиску. Найвищі температурні показники прогнозуються на півдні країни, тоді як найпрохолодніше буде в Карпатському регіоні та місцями на півночі.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.