В Україні 8 жовтня діють графіки відключень світла: де ситуація найскладніша

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В Україні 8 жовтня в частині регіонів протягом дня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до трьох черг. Причиною стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, через які пошкоджені електромережі не можуть забезпечувати передачу необхідних обсягів електроенергії споживачам.

За інформацією Міністерства енергетики, російські обстріли пошкодили енергетичні мережі, що суттєво обмежило можливості енергосистеми передавати електроенергію споживачам.

Через це виникла необхідність застосувати графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

У частині регіонів обмеження 8 жовтня сягатимуть до трьох черг. У Міністерстві енергетики наголошують, що такі заходи є вимушеними та необхідні для стабілізації роботи енергосистеми.

Запровадження обмежень дозволяє уникнути перевантаження пошкоджених електромереж і запобігти масштабним аваріям.

Через бойові дії та російські удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Енергетики вже проводять відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Ремонтні бригади намагаються якомога швидше повернути електроенергію до осель українців.

Окремо в Міністерстві енергетики повідомили про аварійні відключення електроенергії в Києві та частині Київської області.

Їх запровадили через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі.

Водночас раніше оприлюднені погодинні графіки для столичного регіону наразі не діють. Повернутися до них планують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У Міністерстві енергетики закликали громадян перевіряти актуальну інформацію про відключення на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу електроенергії. Саме там публікують оперативні зміни щодо електропостачання.

Також українців попросили не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у години пікового навантаження.

«В часи пікового навантаження не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість вимушених обмежень», – наголосили в Міністерстві енергетики.

У відомстві підкреслили, що обмеження електропостачання пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де їх проведення дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомили під час брифінгу Міністерства енергетики України.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, у Києві та кількох областях за розпорядженням «Укренерго» запровадили аварійні відключення електроенергії. У зв’язку з цим раніше оприлюднені планові графіки знеструмлень тимчасово не діють.

Вранці, 8 жовтня, після чергової атаки російських терористів на Київ у столиці запровадили екстрені відключення світла.

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