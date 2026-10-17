В Україні автоматично продовжують відстрочки від мобілізації

Міністерство оборони України розпочало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Тепер людям, які мають на це право, у більшості випадків не потрібно повторно подавати документи чи йти до державних установ. За інформацією Міноборони, автоматично можуть продовжити понад 90% чинних відстрочок. Для цього перевірять дані державних реєстрів і з’ясують, чи залишається в людини законна підстава для відстрочки.

Процес триватиме до 30 жовтня. Оновлення відбуватиметься поступово, тому сповіщення в застосунку «Резерв+» користувачі отримуватимуть у різний час. Повідомлення надійде і тим, кому відстрочку продовжили, і тим, кому це не вдалося. Якщо сповіщення ще немає, Міноборони радить не поспішати з повторною заявою, а дочекатися результату перевірки.

Після продовження потрібно відкрити електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» і перевірити, чи змінився строк дії відстрочки.

Кому можуть продовжити відстрочку автоматично

Автоматичне продовження доступне для 22 категорій громадян. До переліку входять:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до військової служби.

Батьки трьох і більше дітей.

Батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.

Люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї.

Опікуни людей, яких визнано недієздатними.

Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи.

Люди, які мають батька, матір або когось із батьків чоловіка чи дружини з інвалідністю I або II групи.

Люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.

Жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину.

Студенти та аспіранти.

Працівники закладів вищої та професійної освіти, а також науковці.

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану.

Родичі Героїв України, яких посмертно відзначили за мужність під час Революції Гідності.

Люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Військовослужбовці, звільнені з полону.

Люди віком від 18 до 25 років, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби.

Важливо, щоб підстава для відстрочки залишалася чинною, а відомості в державних реєстрах підтверджували право на неї. Якщо дані відсутні або застаріли, система може не продовжити відстрочку автоматично.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо в «Резерв+» не з’явилося підтвердження автоматичного продовження, це не обов’язково означає, що людина втратила право на відстрочку. Причиною можуть бути помилки, відсутні відомості або неактуальні дані в державних реєстрах. У такому разі варто перевірити інформацію, на якій ґрунтується право на відстрочку, і за потреби оновити її. Якщо після цього автоматичне продовження неможливе, можна подати заяву через «Резерв+», якщо відповідна категорія доступна для оформлення в застосунку.

Інший варіант — звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) із необхідними документами. Водночас відстрочка, яку вже оформили, залишається чинною до завершення встановленого строку. Тому, якщо автоматичне продовження ще не відобразилося, важливо перевірити дату закінчення поточної відстрочки та дочекатися результату перевірки. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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