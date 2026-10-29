В Україні банк Правекс працюватиме під новою назвою з 30 жовтня

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Із 30 жовтня 2026 року Правекс Банк (Київ) працюватиме під назвою Інтеза Санпаоло Банк. Єдиним акціонером української фінустанови є італійська міжнародна банківська група Intesa Sanpaolo S.p.A.

Зміна назви не вплине на чинні договори, банківські продукти та обслуговування клієнтів. Рахунки й послуги банку залишатимуться доступними у звичайному режимі.

Новий бренд поетапно з'являтиметься у відділеннях, на вебсайті та в інших цифрових каналах банку, а також в інформаційних матеріалах.

Правекс Банк засновано 1992 року. За даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року за розміром загальних активів він посідав 28-ме місце (17,2 млрд грн) серед 59 банків, що діяли у країні.

Про це повідомила пресслужба фінустанови в четвер.

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Нагадаємо, банки в Україні нарощують темпи кредитування в прифронтових регіонах.

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