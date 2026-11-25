0:00 / 0:00

В Україні розширили можливості оформлення витягу про несудимість з апостилем для працевлаштування, навчання чи інших потреб за кордоном — відтепер замовити документ можна не лише у мобільному застосунку, а й на вебпорталі «Дія», а також через онлайн-сервіс МВС «Єдине вікно».

Для отримання послуги на порталі «Дія» достатньо авторизуватися, перейти до розділу «Довідки та витяги», обрати послугу «Витяг про несудимість», заповнити електронну форму та надіслати заяву без необхідності окремого звернення для проставлення апостиля, який підтверджує дійсність документа в країнах-учасницях Гаазької конвенції.

Окрім онлайн-сервісів, послугу починають тестувати в центрах надання адміністративних послуг десяти міст: Львова, Івано-Франківська, Одеси, Миколаєва, Сум, Запоріжжя, Херсона, Чернігова, Харкова та Дніпра, після чого практику планують поширити на інші ЦНАПи країни.

Джерело: повідомлення Міністерства цифрової трансформації України.

У «Дії» запустили опцію онлайн-звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях.

У застосунку Дія запустили ШІ-агента для отримання документів і оплати штрафів.

Нагадаємо, в «Дії» автоматизували продовження бронювання працівників.

У Дії запустили оформлення виплат вагітним і допомоги на дитину до року.

Читай нас у