В Україні картопля продовжує дешевшати, а огірки стрімко дорожчають: огляд цін

0:00 / 0:00

В Україні продовжують змінюватися ціни на овочі та фрукти. За останній тиждень найбільше подорожчали огірки, цвітна капуста, зелена цибуля та кріп. Водночас картопля дешевшає вже другий тиждень поспіль.

Як змінилися ціни на овочі

Впродовж тижня подешевшала картопля. Зараз її продають по 10-14 гривень за кілограм проти 10-15 гривень раніше.

Водночас білокачанна капуста подорожчала - її ціна становить 12-20 гривень за кілограм. Також зросла вартість моркви - з 11-14 до 12-15 гривень за кілограм.

Найбільше зростання цін зафіксували на огірки. Їх продають по 140-200 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше ціни становили 110-145 гривень. Подорожчання пов'язане з дефіцитом продукції.

Також зросла вартість цвітної капусти - з 25-30 до 50-60 гривень за кілограм. Пекінська капуста коштує 30-40 гривень проти 30-35 гривень тижнем раніше.

Водночас солодкий перець подешевшав: його ціна знизилася з 55-115 до 50-100 гривень за кілограм. Діапазон цін на червоні помідори розширився і зараз становить 50-110 гривень за кілограм проти 60-100 гривень раніше.

Ціни на буряк і ріпчасту цибулю залишилися без змін - 11-14 та 12-16 гривень за кілограм відповідно. Редиска коштує 40-60 гривень, часник - 120-180 гривень за кілограм.

У сегменті зелені подорожчали зелена цибуля та кріп. Їх продають по 150-200 і 165-175 гривень за кілограм відповідно. Петрушка, навпаки, подешевшала до 115-125 гривень за кілограм.

Що відбувається з цінами на фрукти

У фруктовому сегменті найбільше пропонували яблука, а їхня ціна за тиждень зросла з 20-30 до 20-35 гривень за кілограм. Також подорожчали груші - їхня пропозиція на ринку збільшувалася другий тиждень поспіль, хоча ціни залишилися в межах 35-135 гривень.

Зросла вартість бананів - до 75-85 гривень за кілограм, ківі - до 75-125 гривень, гранатів - до 125-155 гривень. Лимони подорожчали до 70-90 гривень, мандарини - до 100-150 гривень за кілограм.

Водночас діапазон цін на виноград звузився - зараз його продають по 75-125 гривень за кілограм проти 70-160 гривень тижнем раніше. Хурма коштує 100-120 гривень за кілограм - без змін.

Про це повідомляється з посиланням на дані EastFruit.

В Україні вперше з середини літа подорожчала ріпчаста цибуля.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Додамо, що в Україні за три дні подорожчали певні продукти.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

Читай нас у