В Україні хочуть зробити пункти допінг-контролю обов’язковими на змаганнях

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає нові правила боротьби з допінгом в українському спорті. Зокрема, на офіційних змаганнях і навчально-тренувальних зборах хочуть зобов’язати організаторів облаштовувати пункти допінг-контролю. Також планують посилити незалежність антидопінгових комісій і привести українське законодавство у відповідність до міжнародних стандартів, які почнуть діяти у 2027 році.

Уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Закону України “Про антидопінгову діяльність у спорті” щодо вдосконалення національної системи запобігання допінгу у спорті». Документ має оновити правила роботи української антидопінгової системи та наблизити їх до вимог Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Зміни пов’язані з новою редакцією Всесвітнього антидопінгового кодексу та оновленими міжнародними стандартами. Вони набудуть чинності 1 січня 2027 року. Тому українське законодавство планують заздалегідь привести у відповідність до нових вимог.

Що зміниться у правилах боротьби з допінгом

Законопроєкт передбачає оновлення термінів і уточнення окремих положень чинного закону. Зокрема, пропонують змінити визначення поняття «допінг у спорті». Його пов’язуватимуть із антидопінговими правилами Національного антидопінгового центру, які мають відповідати українському законодавству та Всесвітньому антидопінговому кодексу.

Також планують уточнити назви міжнародних стандартів, на які посилається українське законодавство, та визначення окремих понять. Це потрібно, щоб українські правила точніше відповідали міжнародним вимогам і не створювали розбіжностей у їх застосуванні. Ще одна пропозиція стосується назви спеціалізованої державної установи «Національний антидопінговий центр». Її хочуть змінити на «Національний антидопінговий центр України». Така назва має чітко ідентифікувати установу на міжнародному рівні.

Антидопінгові комісії хочуть зробити незалежнішими

Окремий блок змін стосується органів, які відповідають за роботу національної антидопінгової системи. У законопроєкті планують чіткіше розмежувати та уточнити повноваження Міністерства молоді та спорту, Національного антидопінгового центру, Наглядової ради й Номінаційного комітету. Також хочуть змінити порядок формування Номінаційного комітету. Окремо переглянуть правила добору та призначення членів Дисциплінарної антидопінгової комісії й Апеляційної антидопінгової комісії.

Головна мета цих змін — забезпечити незалежність комісій відповідно до вимог WADA. Вони мають ухвалювати рішення без стороннього впливу, а порядок їх формування повинен відповідати міжнародним стандартам.Крім того, у законі планують визначити повний перелік підстав, через які можуть достроково припинити повноваження членів Номінаційного комітету. Це має зробити процедуру чіткішою та зрозумілішою.

Пункти допінг-контролю хочуть зробити обов’язковими

Одна з найпомітніших змін стосується безпосередньо спортивних заходів. Законопроєкт передбачає, що під час офіційних змагань і навчально-тренувальних зборів організатори повинні будуть облаштовувати пункти допінг-контролю.

Ця вимога стосуватиметься заходів, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів та змагань України. Тобто йдеться про офіційні події, передбачені державним спортивним календарем.

Також хочуть уточнити вимоги до фахівців, які мають право проводити допінг-контроль. Це стосується людей, які безпосередньо беруть участь у перевірках спортсменів. Відповідні правила планують узгодити з оновленими міжнародними стандартами.

Членам антидопінгових комісій передбачать винагороду

Ще одна частина законопроєкту стосується оплати роботи членів антидопінгових органів. У документі пропонують визначити правові підстави для виплати їм винагороди за виконання своїх обов’язків. Це стосуватиметься членів Дисциплінарної антидопінгової комісії, Апеляційної антидопінгової комісії та Комітету з терапевтичного використання. Останній розглядає питання щодо дозволу спортсменам використовувати заборонені речовини або методи з медичних причин.

Отже, запропоновані зміни охоплюють не лише перевірки спортсменів на допінг, а й роботу установ та комісій, які відповідають за дотримання антидопінгових правил. Наразі Кабінет Міністрів лише схвалив законопроєкт. Тепер він має пройти розгляд у Верховній Раді. Нові вимоги стануть обов’язковими лише після ухвалення закону та набрання ним чинності.

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