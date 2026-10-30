В Україні на вихідних пройдуть дощі, температура підніметься до +14°

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У суботу опади очікуються в більшості областей, а в неділю дощі зосередяться переважно на північному сході країни та Закарпатті. У Карпатах можливий мокрий сніг, удень повітря прогріється до +14°.

31 жовтня в більшості областей, 1 листопада на сході, північному сході країни та на Закарпатті невеликі та помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів.

За даними синоптиків, вітер буде переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-8° тепла, на сході, південному сході країни до 11°, вдень 6-14°.

Завтра в Україні в більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях прогнозуються помірні, на решті території місцями невеликі дощі.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області у суботу буде хмарно. Місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°; на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Джерело: Український гідрометцентр

Синоптики спрогнозували погоду на листопад і назвали дату першого снігу.

В Україні протягом тижня 26 жовтня - 1 листопада очікується тепла погода з високою вологістю та незначними коливаннями атмосферного тиску. Найвищі температурні показники прогнозуються на півдні країни, тоді як найпрохолодніше буде в Карпатському регіоні та місцями на півночі.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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