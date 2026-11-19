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Підстав для хвилювання щодо забезпечення внутрішнього ринку продуктами харчування наразі немає. Навіть за найбільш песимістичного сценарію падіння ВВП може становити 4–5%.

Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький у коментарі «Укрінформу».

За його словами, аграрний сектор і виробництво харчових продуктів займають значну частку в економіці країни, що дозволяє підтримувати продовольчу стабільність.

Водночас можливі тимчасові перебої з постачанням окремих перероблених продуктів, зокрема олії, до торговельних мереж. Однак на внутрішньому ринку працює достатньо середніх виробників та альтернативних каналів постачання, які можуть компенсувати такі перебої.

Джерело: Укрінформ.

Скільки коштує олія у супермаркетах Києва після атак рф на переробні заводи.

16 листопада російські окупанти завдали удару по Дніпру. За повідомленнями місцевих медіа, під удар міг потрапити завод «Олейна», де виробляють соняшникову олію. На відео з місця видно сильне задимлення та пожежу.

У селі Бандурка на Миколаївщині російський безпілотник влучив у Бандурський олійноекстракційний завод. Через удар пошкоджено чотири резервуари із соняшниковою олією, один із них повністю зруйнований. Розлив забруднив понад 3,5 тисячі квадратних метрів землі, однак прямого потрапляння олії до річки Чорний Ташлик поки не зафіксували.

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