В Україні обмежили доступ сторонніх до укриттів у школах і дитсадках

0:00 / 0:00

В Україні змінили правила користування укриттями в закладах освіти. Під час очного навчання шкільні сховища призначатимуться насамперед для учнів і вчителів, а укриття в дитсадках використовуватимуть виключно для захисту дітей і працівників. Водночас за певних умов місцева влада зможе дозволити одночасне перебування в шкільних укриттях учасників освітнього процесу та інших громадян.

Відповідно до постанови, укриття в закладах дошкільної освіти використовуватимуть виключно для захисту учасників освітнього процесу — дітей і працівників.

У школах під час очного навчання захисні споруди також призначатимуться насамперед для учнів і вчителів.

Водночас за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в шкільному укритті зможуть одночасно перебувати як учасники освітнього процесу, так і представники інших категорій населення.

Порядок такого використання має визначити балансоутримувач укриття — засновник або керівник відповідного закладу освіти.

Перед ухваленням рішення про спільне використання шкільного укриття необхідно оцінити, чи можна організувати безпечне перебування в ньому учнів, працівників закладу та інших громадян.

Зокрема, потрібно передбачити:

Зонування приміщень із чітким визначенням місць для учнів та інших громадян.

Порядок супроводу сторонніх осіб до укриття працівниками охорони, технічним або іншим персоналом закладу в нічний час, у вихідні та святкові дні.

Обмеження доступу до інших приміщень і території закладу , крім самого укриття та шляху до нього.

Встановлення вказівників, схем і правил поведінки на території закладу та користування його майном з урахуванням потреб людей з інвалідністю й маломобільних груп населення.

Оприлюднення інформації про укриття, до яких можуть допускати сторонніх осіб, а також правил користування ними.

Інформацію про такі захисні споруди мають публікувати на офіційних вебпорталах засновників закладів освіти або самих закладів. При цьому враховуватимуть наявність вільної площі та час, коли укриття можна використовувати для захисту інших громадян.

Якщо місцева влада ухвалить рішення про одночасне перебування учнів та інших громадян у шкільному укритті, керівництво закладу повинно забезпечити безпеку дітей.

Протягом усього часу перебування учнів в укритті мають бути присутні педагогічні працівники, психолог, а також працівник поліції або служби охорони — за наявності.

Крім того, необхідно розмежувати зони для учнів та інших громадян, а за можливості — виділити для них окремі приміщення. Маршрути пересування цих груп до укриття та назад мають якомога менше перетинатися.

Для учасників освітнього процесу також повинні бути доступні окремі санвузли.

Для дітей з особливими освітніми потребами передбачено окрему кімнату або відокремлену частину приміщення. Там вони зможуть психологічно розвантажитися та отримати необхідні психолого-педагогічні й корекційно-розвиткові послуги.

Таким чином, нові правила визначають пріоритет захисту учнів і працівників закладів освіти та встановлюють умови, за яких шкільні укриття можуть одночасно використовувати інші громадяни.

Про це повідомляє постанова Кабінету міністрів України від 15 жовтня 2026 року № 1288, якою внесено зміни до правил використання захисних споруд цивільного захисту.

Нагадаємо, Укрзалізниця облаштувала 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області. Вони призначені для захисту людей під час повітряних загроз.

Управління освіти Дніпровської районної в Києві державної адміністрації замовило ТОВ «Смарт Універсал Груп» завершення будівництва шкільного укриття на проспекті Миру, 11. Вартість нового договору становить 129,51 млн грн, а загальні витрати на споруду, розраховану на 741 особу, сягнуть приблизно 289,89 млн грн.

Читай нас у