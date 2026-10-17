В України оголошено жовтий рівень небезпеки

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У чотирьох областях України оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман. Водіям і пішоходам варто бути особливо уважними через погіршення видимості.

«У найближчу годину з утриманням у першу половину дня 17 жовтня туман охопить м. Київ, а уночі та вранці 18 жовтня — Вінниччину, Кіровоградщину, Черкащину та Київщину», — попереджають рятувальники.

За їхніми словами, у вказаний період часу видимість становитиме 200–500 метрів.

У ДСНС України заявили, що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На цьому тлі надзвичайники також нагадали, що погіршення видимості може ускладнити рух транспорту.

«Закликаємо водіїв обирати безпечну швидкість, тримати дистанцію та вмикати протитуманні фари, а пішоходів — обов'язково використовувати світлоповертальні елементи й бути уважними на переходах. Бережіть себе та зважайте на погодні умови», — підсумували рятувальники.

Джерело: ДСНС

В Україні 17 жовтня прогнозують дощі, туман та похолодання.

Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України.

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