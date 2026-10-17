В України оголошено жовтий рівень небезпеки
У чотирьох областях України оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман. Водіям і пішоходам варто бути особливо уважними через погіршення видимості.
«У найближчу годину з утриманням у першу половину дня 17 жовтня туман охопить м. Київ, а уночі та вранці 18 жовтня — Вінниччину, Кіровоградщину, Черкащину та Київщину», — попереджають рятувальники.
За їхніми словами, у вказаний період часу видимість становитиме 200–500 метрів.
У ДСНС України заявили, що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
На цьому тлі надзвичайники також нагадали, що погіршення видимості може ускладнити рух транспорту.
«Закликаємо водіїв обирати безпечну швидкість, тримати дистанцію та вмикати протитуманні фари, а пішоходів — обов'язково використовувати світлоповертальні елементи й бути уважними на переходах. Бережіть себе та зважайте на погодні умови», — підсумували рятувальники.
Джерело: ДСНС
В Україні 17 жовтня прогнозують дощі, туман та похолодання.
Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України.