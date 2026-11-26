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Трьом колишнім співробітникам Служби безпеки України заочно повідомили про підозру в державній зраді. За даними слідства, після початку російської агресії у 2014 році вони добровільно перейшли на бік ворога та обійняли посади в структурі ФСБ РФ в окупованому Криму.

Процесуальні дії проводили спільно з Територіальним управлінням ДБР у Києві за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

За матеріалами слідства, усі троє підозрюваних раніше проходили військову службу в СБУ та обіймали керівні посади в одному з підрозділів спецслужби, який дислокувався в Сімферополі. Кожен із них мав військове звання полковника.

Після початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році колишні українські офіцери добровільно перейшли на службу до російської спецслужби.

Зокрема, у березні 2014 року представники російської спецслужби запропонували їм долучитися до незаконно створеного на території окупованого Криму підрозділу ФСБ РФ.

Погодившись на цю пропозицію, чоловіки порушили військову присягу та згодом обійняли посади у структурі російської спецслужби.

Надалі, перебуваючи на окупованому півострові, вони виконували завдання ФСБ РФ за різними напрямами діяльності в умовах збройного конфлікту.

У прокуратурі зазначають, що замість виконання військового обов'язку та захисту України колишні співробітники СБУ перейшли на службу до органу безпеки держави-агресора й діяли в її інтересах. За версією слідства, це сприяло посиленню окупаційних заходів у Криму та завдало шкоди суверенітету, територіальній цілісності й державній безпеці України.

Колишнім співробітникам СБУ інкримінують державну зраду за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

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