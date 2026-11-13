В Україні після короткого потепління різко похолодає: очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця

0:00 / 0:00

Потепління, яке прийшло в Україну 13 листопада, виявиться нетривалим. Уже найближчої ночі територію країни перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі та зниження температури.

За його прогнозом, вітер змінить напрямок на північно-західний, а в Україну почне надходити холодніше повітря з Балтики.

«Вдень суботи, на фоні стрімкого зростання атмосферного тиску на понад 10 одиниць, опади поступово припиняться, вітер стихне. Посилиться вплив антициклону з Європи», — прогнозує синоптик.

Упродовж доби температура повітря становитиме від +2° до +7°. Експерт також попередив, що різкі зміни погодних умов можуть позначитися на самопочутті метеочутливих людей.

За попередніми оцінками синоптика, у період із 15 до 17 листопада антициклон і надалі впливатиме на територію України. Тому істотних опадів у ці дні не очікується.

Температурні показники прогнозуються такими:

вночі: від -4° до +1°;

вдень: від +3° до +8°.

Водночас тривалої стабілізації погоди очікувати не варто.

«Аналіз математичних прогностичних моделей орієнтує, що в середині наступного робочого тижня Атлантика продовжить генерувати циклони. А тому на тривалу стабільно стійку погоду не розраховуємо», — резюмував Постригань.

Тим часом у західних областях України оголосили І та ІІ рівні небезпечності через складні погодні умови.

Синоптики прогнозують на Прикарпатті значні дощі, а на Закарпатті та в Карпатах — сильні опади з переходом дощу в сніг. Також очікуються ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

Крім того, прогнозують пориви вітру 15–20 м/с, а у високогір’ї Карпат — до 25–30 м/с. У гірських районах можливі хуртовини.

Водіям і пішоходам варто бути особливо уважними через погіршення видимості, сильний вітер та слизькі дороги.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.

У середу, 11 листопада, в Україні змінилась погода. Атмосферний фронт принесе дощі та мокрий сніг, а температура в більшості областей опуститься до +2…+7 градусів. Проте вже у п’ятницю, 13 листопада, стане значно тепліше — на півдні повітря прогріється до +19 градусів.

Тож після дощів і мокрого снігу українців чекає коротке повернення майже весняного тепла. Однак, за попереднім прогнозом, така погода протримається недовго. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У понеділок, 9 листопада, в Україні прогнозують суху погоду без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься від +2° до -3°, а в західних областях місцями опуститься до 4-9° морозу. Вдень очікується від +3° до +8°.

Читай нас у