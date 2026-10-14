0:00 / 0:00

Останнім часом активно заговорили про нові правила бронювання в Україні. Згідно з постановою Кабміну від 13 жовтня, ухвалюються оновлені ліміти на кількість заброньованих та «відстрочених» осіб. Щоправда, документ прийнято з одноденним доопрацюванням, а в частині перегляду відсоткових лімітів бронювання — з п'ятиденним терміном фіналізації. Тобто є ще шанси на певні, хоча б відносно позитивні для людей, зміни в частині зменшення кількості громадян, які мають право не служити в армії через роботу на критичних підприємствах.

За інформацією багатьох урядових джерел, чинних та колишніх чиновників, окремих нардепів та мерії Києва, підготовлений Кабінетом міністрів проєкт передбачає скорочення лімітів бронювання працівників у низці ключових для функціонування держави галузях. Так, у сфері оборонно-промислового комплексу та енергетики планується зниження квоти заброньованих зі 100% до 85%, у сфері житлово-комунального господарства (теплопостачання, водоканали, управління побутовими відходами) — з 75% до 60%, а інші критично важливі підприємства зберігають базові ліміти на 50%.

Визначати статус і ступінь критичності тієї чи іншої установи буде новий орган — Координаційний центр при Кабміні. Туди увійдуть 17 осіб: це будуть представники силовиків (СБУ, ГУР, СВР) та Національної поліції.

Паралельно з цим уряд планує посилити правила відстрочки для родичів людей з інвалідністю. Зокрема, за наявними даними, пропонується позбавляти відстрочки, якщо в родині одна дитина з інвалідністю і присутні обидва з батьків. Для подружжя і дорослих дітей з інвалідністю перших двох груп відстрочку хочуть надавати лише за умови постійного догляду. Окрім цього, нібито планується також посилити вимоги до родичів, які доглядають важкохворих, і виключити окремі категорії родичів з числа тих, хто має право на відстрочку.

Ці плани уряду вже викликали шквал критики в соцмережах, а також з боку експертної спільноти. Постає питання: чи дійсно ситуація настільки важка, що влада йде на настільки непопулярні та відверто шкідливі для функціонування держави крови просто напередодні холодів і початку опалювального сезону, а також на фоні загострення російських ударів по енергетиці? Видання UA.News звернулося за коментарями до вітчизняних експертів. Детальніше — в нашому матеріалі.

Треба не знімати броні, а провести ревізію всіх «фейкових» заброньованих: командир роти розвідки ЗСУ Денис Ярославський

Взагалі з самого початку відмобілізовувати всю країну потрібно було ще в 2023-2024 роках. Причому демонструючи власним прикладом, як це все потрібно робити, тому що в народі існує величезний запит на справедливість.

Що ж стосується сьогодення, то зараз я би рекомендував не знімати броні з установ критичної інфраструктури, з оборонних та комунальних підприємств, тощо. Я би радив зробити повну ревізію всіх, кому раніше видавалися броні — особливо головами місцевих військових адміністрацій. Пояснюю, що маю на увазі. Наскільки мені відомо — а у мене широке коло знайомих у правоохоронних структурах і серед місцевої влади — багато кому видавали броні та відстрочки на об'єктах критичної інфраструктури, однак це люди, які взагалі не мають до цього жодного відношення. Жодного! Йдеться про фірми-«пустишки», в яких заброньовані особи «числяться» за гроші.

За моєю інформацією, до $300 тисяч могла коштувати бронь на компанію на 30-50 осіб. Це дуже серйозна корупційна складова. Тож потрібна колосальна ревізія, буквально «під лупою» все це перевірити. І повірте: тоді не потрібно буде нікого скорочувати — потрібно просто прибрати фейкові броні.

Що ж стосується армії, то ще голова ОП Буданов не так давно зазначав: існує задача Генеральному штабу по мобілізації 30 тисяч осіб на місяць. Важливо: це не тому, що всі вони гинуть! Хтось йде через поранення, хтось списується, хтось у госпіталі, хтось у СЗЧ, у когось народилася третя дитина, тощо. Так це працює. І для того, щоб армія тримала постійний боєкомплект, і потрібна мобілізація 30 тисяч на місяць. Це, якщо що, я пояснюю слова Буданова, щоб люди не думали, що в нас по 30 тисяч втрат на місяць і тому така мобілізація. Ні.

Тобто резюмуючи, найперше потрібна тотальна ревізія заброньованих. Я вас запевняю, що там величезний відсоток фейкових людей. А по-друге, це цифра в 30 тисяч на місяць для армії, вона дійсно є. Але причина не в смертях.



Схоже, криза мобілізації досягла значних масштабів: директор Українського інституту політики Руслан Бортнік

Дійсно, рішення урядом уже ухвалене, хоча його остаточні параметри ще обговорюються. Можливо, вони виявляться зрештою не такими жорсткими, як анонсувалося спочатку. Проте кількість людей, які підлягатимуть мобілізації, вочевидь може суттєво зрости. В Україні приблизно від одного до двох мільйонів людей мають відстрочки від мобілізації з різних причин. Якщо частину з них вдасться залучити до Збройних сил, це потенційно дозволить перекрити мобілізаційний план на декілька місяців.

Звичайно, всі чудово розуміють, що такі рішення завдаватимуть шкоди економіці, військово-промисловому комплексу та комунальним підприємствам. Крім того, вони посилюватимуть соціальну напругу і конфліктність у суспільстві. Але сьогодні криза мобілізації, схоже, досягла вже таких масштабів, що влада вирішила вдатися навіть до цих непопулярних кроків.

Водночас зверніть увагу: уряд поки що не знижує мобілізаційний вік, який залишається на досить-таки високому рівні — 25 років — і відкидає будь-які плани щодо мобілізації жінок. Тобто влада намагається, з одного боку, зберегти лояльність ключових соціальних груп і не порушувати соціально-політичний баланс, який сформувався під час війни між суспільством і державою. А з іншого — посилити вимоги до підприємств, працівники яких мають бронювання, щоб залучити до війська більше людей.

Якщо цей крок не спрацює, думаю, наприкінці цього року або в першій половині наступного питання зниження мобілізаційного віку знову стане актуальним. А надалі можуть з’явитися й інші, ще більш непопулярні рішення.

Війна пожирає людей. Нестача солдатів та офіцерів у Збройних силах України залишається однією з ключових причин подальшого просування російської армії. Саме з цією проблемою уряд і намагатиметься боротися, шукаючи додаткові можливості для поповнення особового складу.



Забагато питань до справедливості бронювання: соціальний експерт Андрій Павловський

Якщо раніше в Україні бронювали справді критичні галузі для існування країни — ті же працівники оборонних підприємств бронювалися на 100% — то тепер будуть тільки на 80%. Так само і з енергетиками, і так далі. Ці люди забезпечують роботу критичної інфраструктури. Хто буде працювати?

Тобто бачимо якісь абсолютно нелогічні рішення Кабміну, абсолютно несправедливі. Тим більше що подивіться: не приймали ж рішення скорочувати броні серед чиновників! А їх сотні тисяч, і все вони заброньовані. Тих же держслужбовців цілком можна було скоротити, чи дармоїдів з наглядових рад.

Ще один приклад цієї несправедливості: працівники понад 120 (!) громадських організацій заброньовані. Ці люди, можливо, критично важливі для оборонної промисловості чи для функціонування інфраструктури? Чому так відбувається? Чому водія або інженера можуть не забронювати, а якийсь активіст, що працює за іноземні гранти, має бронь?

Це все породжує питання щодо справедливості, доцільності й просто здорового глузду. З іншого боку, можливо, такою зараз є об'єктивна ситуація на фронті. Але ж при цьому у нас є сотні тисяч поліцейських, у нас є центральний апарат внутрішніх справ. А це люди, які навчені, які знають, як працювати зі зброєю.

Взагалі потрібно пройтися по тилових структурах. Чи потрібна під час війни така кількість суддів і прокурорів, до прикладу? Тому дійсно багато проблем. Це питання елементарної справедливості, і під час війни воно особливо гостре.



Мобілізаційний резерв поступово закінчується: військовий експерт Олег Жданов

Мобілізаційний резерв — не бездонна бочка. Він поступово закінчується. Люди, на жаль, не так швидко з'являються і зростають, як швидко ми несемо втрати на війні. Це війна! Тому держава змушена скасовувати якусь певну кількість бронювань та відстрочок, щоб продовжувати хоча би в тій самій кількості утримувати показники мобілізації. В цьому й полягає війна на виснаження, яка наразі в нас відбувається. У кого більше ресурсів, у кого більше витривалості, той зрештою й виграє.



Довіра до держави залежить від того, чи готові ті, хто нею керує, розділяти тягар війни з суспільством: директор центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов

Криза з мобілізаційним ресурсом є надзвичайно гострою. Будь-яка армія значною мірою тримається на тих, хто безпосередньо воює: зі зброєю в руках перебуває в окопах, утримує позиції, бере участь у штурмах і виконує бойові завдання. Якщо посилатися на журналіста Володимира Бойка, який тривалий час служив безпосередньо в бойових підрозділах, активних військовослужбовців у Збройних силах України залишилося приблизно 150-200 тисяч. І треба розуміти, що найбільші втрати несуть саме ті, хто воює на передовій. Натомість втрати серед тих, хто забезпечує зв’язок або працює на складах у тилу, значно менші.

Потреба в поповненні особового складу постійно зростає. За оцінками, які приписують американським джерелам і які українські офіційні структури заперечують, загальні втрати України можуть становити 20-25 тисяч людей на місяць. Йдеться про різні категорії втрат: загиблих, зниклих безвісти, поранених, дезертирів... Навіть якщо ці оцінки потребують окремої перевірки, сама проблема нестачі людей нікуди не зникає. Судячи з ситуації, нинішня мобілізація, попри жорсткі методи роботи ТЦК, не забезпечує виконання місячних планів. А резерви, з яких можна було б поповнювати військо, вичерпуються.

Ймовірно, саме тому військові наполягають на перегляді правил бронювання та відстрочок. Зниження мобілізаційного віку, про яке неодноразово говорили представники військового середовища, є політично вкрай непопулярним кроком, і влада, очевидно, не поспішає на нього йти. Натомість скорочення кількості заброньованих працівників, зокрема на підприємствах, які мають статус критично важливих, може здаватися простішим рішенням. Особливо з огляду на те, що економіка країни зазнала величезних втрат.

Але тут є серйозна проблема: бронювання стосується не лише тих, хто справді необхідний для роботи критичної інфраструктури. Існує й корупційний аспект: можливість отримувати бронь через особисті зв’язки або за гроші. Якщо система не розрізнятиме реальну потребу в працівниках і формальне використання бронювання, наслідки можуть виявитися дуже серйозними.

Скорочення бронювання здатне вдарити по водоканалах, енергетичних компаніях та інших підприємствах критичної інфраструктури. Менша кількість працівників означатиме більше труднощів із ремонтом, обслуговуванням і відновленням пошкоджених об’єктів. Тобто намагаючись вирішити кадрову проблему у війську, держава ризикує послабити ті системи, без яких неможливе нормальне функціонування країни. Керівники таких підприємств мають аргументовано відстоювати бронювання справді незамінних фахівців, адже йдеться не про привілеї, а про безпеку та життєздатність держави.

Водночас економічна криза і зупинка великих промислових підприємств створюють ще одну небезпечну тенденцію: люди втрачають роботу й можуть опинитися серед тих, кого мобілізуватимуть. Коли виробництво зупиняється, десятки тисяч працівників опиняються в невизначеному становищі. Можливо, влада розраховує, що частина цих людей поповнить військо. Але навіть якщо це дасть короткостроковий результат, стратегічної проблеми така політика не вирішить.

З урахуванням демографічної кризи та скорочення трудових ресурсів це радше паліативне лікування, ніж повноцінна відповідь на виклик. Тут доречно згадати відому історію про фінського маршала Карла Маннергейма, який просив кошти на спорудження укріплень на кордоні з Радянським Союзом. Як кажуть, міністр фінансів відповів йому, що спочатку потрібно побудувати таке життя, яке люди будуть готові захищати. У цій думці є важливий сенс: держава має не лише вимагати від громадян виконання обов’язку, а й створювати умови, за яких люди відчуватимуть справедливість, довіру та відповідальність за спільне майбутнє.



І тут ми підходимо до ще однієї фундаментальної проблеми — нерівності перед законом. Складається враження, що тягар мобілізації непропорційно лягає на нижчі щаблі соціальної піраміди: робітників, працівників підприємств, селян. Сільська місцевість уже значною мірою відчула наслідки мобілізації, а тепер дедалі сильніше вони позначаються і на містах. Попри розмови про «мобілізацію з людським обличчям», є підстави очікувати, що тиск посилюватиметься. І водночас суспільство не бачить, щоб представники політичних еліт, високопосадовці та впливові групи несли співмірний тягар відповідальності.

У різні історичні періоди представники еліт нерідко самі йшли на фронт, демонструючи, що готові розділяти небезпеку зі своїми громадянами. Наприклад, сини британського прем’єр-міністра Герберта Асквіта загинули під час Першої світової війни. Такі приклади не означають, що історичні обставини можна механічно переносити в сьогодення, але вони нагадують про важливий принцип: довіра до держави залежить і від того, чи готові ті, хто нею керує, розділяти тягар війни з усім суспільством.

На жаль, в Україні й досі залишається відчуття, що перед законом одні рівніші за інших. І якщо нові мобілізаційні рішення знову передусім вдарять по тих, хто має менше ресурсів, зв’язків і можливостей захистити себе, це лише поглибить суспільний розкол. Проблема мобілізації не зводиться до кількості людей, яких можна призвати. Це також питання справедливості, довіри до держави та готовності суспільства спільно витримувати випробування війною.

Читай нас у