В Україні планують створити національну базу даних для навчання штучного інтелекту

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Міністерство цифрової трансформації підготувало проєкт постанови Кабміну про створення українського корпусу даних.

Його використовуватимуть для навчання та тестування великих мовних моделей ШІ з урахуванням української мови, культури та історії.

До бази планують включити тексти, літературні твори, наукові дослідження, документи й архівні матеріали. Надавати їх зможуть державні органи, бібліотеки, архіви, наукові установи та заклади освіти.

Доступ до корпусу буде безоплатним для розробників із підтвердженим досвідом роботи з мовними моделями — виключно для навчання та тестування ШІ. Водночас його не надаватимуть компаніям із російським капіталом, підсанкційним особам та організаціям, які працюють у Росії чи Білорусі.

Після набрання постановою чинності Мінцифри має створити корпус даних протягом трьох місяців.

Джерело: нардепка Смаглюк

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