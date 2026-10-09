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В Україні планують запровадити нове державне свято — День військового капелана

UA NEWS 09 Жовтня 2026 15:34
В Україні планують запровадити нове державне свято — День військового капелана
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Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звернулася до президента України з пропозицією запровадити нове державне свято. Ініціатива передбачає оголошення 12 жовтня Днем військового капелана.

"Ми маємо надію, що цього року, можливо, навіть у передчутті цього свята, з'явиться указ президента", - сказав Андрій Ковальов.

Як пояснив начальник Служби військового капеланства ЗСУ, полковник Олександр Вовкотеча, ідея запровадження такого свята є спільною ініціативою різних релігійних організацій і служб військового капеланства різних родів та видів військ.

"Ми за цей рік пройшли всі погодження з усіма структурами: і Всеукраїнська рада церков, і Міжконфесійна рада військово-патріотичного виховання Міністерства оборони України. Зараз це погодження Кабмін також, здається, пройшло. І це погодження знаходиться в Офісі Президента", - зазначив він.

Про це під час брифінгу в "Укрінформі" на тему: "Актуальний стан та перспективи розвитку Служби військового капеланства у ЗСУ" повідомив офіцер відділу взаємодії з медіа управління зв’язків із громадськістю ГУК ЗСУ Андрій Ковальов.

Нагадаємо, що Рада церков закликала Зеленського встановити в Україні День військового капелана.

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