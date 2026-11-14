В Україні планують звести 21 тимчасову переправу через річки, вісім із них – у Києві

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За рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача в Україні мають облаштувати 21 тимчасовий мостовий перехід, зокрема вісім – через Дніпро у столиці. До будівництва двох київських переправ підрядники вже приступили, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на закритій зустрічі з журналістами.

«По суті це будуть паралельні мости до діючих (які зазнають пошкоджень від ракетних ударів РФ, – ред.). Їхня пропускна спроможність складатиме 30-40% від існуючих мостів», – зауважив посадовець.

За словами Калашника, замовником робіт виступило Державне агентство відновлення. Виконавці підряду – компанії «Автомагістраль-Південь» і «Автострада». Вони входили у пʼятірку підрядників президентського проєкту «Велике будівництво». Здача двох обʼєктів запланована до кінця лютого 2027 року.

Міністр уточнив, що відповідні конструкції для зведення тимчасових мостів надають як донорську допомогу американські, французькі і японські партнери.

Очільник міністерства додав, що київська влада має намір внести зміни до бюджету і виділити 1 млрд грн у вигляді співфінансування для будівництва двох тимчасових мостів через Дніпро, повідомляє Главком.

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