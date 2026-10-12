В Україні побоюються відключення Starlink після заяв Маска щодо ударів по російських НПЗ

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Ілон Маск, генеральний директор і головний інженер SpaceX, яка розробляє та виробляє супутникову систему Starlink, підтримав президента США Дональда Трампа, який закликав Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Мільярдер висловив думку, що Зеленський зайшов надто далеко. Його позиція викликала занепокоєння щодо подальшої роботи супутникового зв’язку в Україні, який має важливе значення для забезпечення комунікації під час війни.

Радник президента України, фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що попередження про можливе відключення Starlink лунають чи не щороку. Цього разу приводом для нової хвилі побоювань стали слова Маска, а чутки про можливі подальші рішення американського підприємця, за його оцінкою, активно поширює російська сторона.

«У нас із компанією SpaceX налагоджені добрі та стабільні партнерські відносини. Маск — насамперед бізнесмен, а Україна приносить компанії SpaceX значний прибуток, тому я впевнений, що ніхто Starlink в Україні не відключить. Але цілком можливі й інші несподівані варіанти, наприклад, запуск Starlink для Росії на її території», — написав Сергій «Флеш» Бескрестнов.

10 жовтня члени делегації Конгресу США, які прибули з візитом до Києва, виступили за розширення можливостей використання Starlink в Україні. На їхню думку, це могло б стати додатковим важелем тиску на Росію, а також посилити позиції Києва на полі бою та під час майбутніх переговорів.

Зокрема, про це заявив сенатор-республіканець Кевін Креймер.

«Було б добре, якби Starlink відкрив свою систему для наведення на інші типи цілей. Це також дало б Україні додатковий важіль впливу. Чим швидше Україна отримає більше таких важелів, тим швидше ми зможемо досягти результату переговорів про мир на вигідних для України умовах», — сказав Кевін Креймер.

Головний кореспондент The Wall Street Journal з міжнародних питань Ярослав Трофимов вважає, що відключення Starlink в Україні може призвести до багатьох тисяч додаткових смертей українців на фронті.

Водночас, на його думку, такі дії матимуть негативні наслідки й для самої SpaceX. Інші держави можуть дійти висновку, що на компанію не можна покладатися під час кризових ситуацій.

Ярослав Трофимов також наголосив, що Starlink не працює над територією Росії, тому відключення системи в Україні жодним чином не вплине на українські удари по російській нафтогазовій галузі.

Після заяви Маска в Україні та за її межами знову заговорили про ризик можливого відключення Starlink, однак радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає такий сценарій малоймовірним.

Американський бізнесмен Ілон Маск долучився до критики президента України Володимира Зеленського, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня відреагував на заяву американського мільярдера Ілона Маска, який заявив, що український лідер нібито «зайшов надто далеко» та має залишити посаду. Зеленський наголосив, що зупинити російського диктатора Володимира Путіна значно складніше, ніж тиснути на Україну.

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