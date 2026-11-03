В Україні почалася сезонна заборона для рибалок: де не можна ловити

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В Україні з 1 листопада 2026 року стартувала щорічна заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Обмеження діятимуть до початку весняно-літнього нерестового періоду 2027 року.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголосив, що в цей період водні мешканці є особливо вразливими, тому дотримання обмежень має ключове значення для збереження рибних популяцій. Створені умови дозволять біоресурсам спокійно перезимувати та належним чином підготуватися до весняного нересту.

Територіальні управління Держрибагентства вже видали відповідні накази із затвердженими переліками та межами зимувальних ям, де риболовля повністю заборонена.

Ознайомитися зі списком заборонених місць для рибалки можна на регіональних сайтах рибоохоронного патруля.

Джерело: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

З 10 жовтня 2026 року до 1 березня 2027 року в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях діятиме заборона на вилов струмкової форелі.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом забруднення річки Збруч та масової загибелі риби на території Скала-Подільської громади Тернопільської області. Фахівці Державної екологічної інспекції встановили ймовірне місце скиду хімії та виявили у воді перевищення вмісту амонію, нітратів, нітритів і біохімічного споживання кисню.

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