В Україні почали діяти штрафи за збір грибів:и які види не можна зривати

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У листопаді грибний сезон в Україні залишається в розпалі. Однак збирання лісових дарів може обернутися штрафом, якщо порушити вимоги законодавства. Гриби заборонено збирати на окремих природоохоронних територіях, а також зривати рідкісні види, занесені до Червоної книги України. У деяких випадках сума стягнення може сягати 3655 гривень.

Експерт пояснив, що законодавство не забороняє збирати лісові дари для власних потреб.

Тобто якщо людина назбирає кілька кілограмів грибів у звичайному лісі та використовуватиме їх для особистого споживання, відповідальність за це не передбачена.

Однак є важливий виняток: збирати гриби можна не на всіх територіях. Заборона поширюється на землі та об’єкти природно-заповідного фонду України. До них належать заповідники, природні парки, дендропарки та ботанічні сади.

Усі види грибів на території таких об’єктів перебувають під охороною, тому їх зривання заборонене.

За порушення цих вимог пересічним громадянам загрожує штраф від 17 до 51 гривні, а юридичним особам – від 51 до 119 гривень.

Окремі правила діють і щодо продажу грибів. Для комерційного використання лісових ресурсів необхідний спеціальний дозвільний документ – лісовий квиток.

Якщо людина продає гриби без такого документа, їй загрожує штраф у розмірі від 17 до 119 гривень із конфіскацією зібраної продукції.

Навіть у звичайних лісах не можна зривати гриби, які занесені до Червоної книги України через свою рідкісність.

Заборонено не лише зрізати такі гриби, а й витоптувати або знищувати їх будь-яким іншим способом.

За збирання, продаж або купівлю червонокнижних грибів українцям може загрожувати штраф від 1700 до 3655 гривень. Розмір стягнення залежить від завданих збитків. Також передбачена конфіскація продукції.

Тому грибникам радять не збирати незнайомі види, якщо немає впевненості, що вони не належать до рідкісних і охоронюваних. Дотримання цих правил допоможе уникнути штрафів і водночас сприятиме збереженню грибного різноманіття України.

У середині листопада осінній грибний сезон в Україні наближається до свого завершення, проте погода все ще дарує можливість для тихого полювання. Перші нічні приморозки та прохолодні тумани остаточно змінюють видовий склад лісових знахідок, залишаючи простір лише для найстійкіших і найморозостійкіших видів.

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