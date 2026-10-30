В Україні почали вмикати опалення — скільки котелень уже працює

В Україні поступово розпочинається опалювальний сезон. Станом на 30 жовтня вже працюють 6 716 котелень, а тепло подали до понад 2,4 тисячі житлових будинків. Опалення також увімкнули майже у 9,7 тисячі закладів соціальної сфери — зокрема, у школах, дитячих садках і лікарнях.

Про початок опалювального сезону повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. За даними відомства, у низці регіонів найближчим часом повноцінно запрацюють системи теплопостачання. Це пов’язано зі зниженням температури повітря: протягом більш ніж трьох діб середньодобові показники трималися нижче +8°C. Саме цей температурний показник є одним з орієнтирів для початку опалювального сезону. Коли середньодобова температура опускається нижче +8°C протягом трьох днів поспіль, місцева влада може ухвалювати рішення про запуск опалення. Тому в різних областях тепло починають подавати не одночасно — усе залежить від погоди та готовності місцевих систем.

Станом на 30 жовтня в Україні вже запустили 6 716 котелень. Вони забезпечують теплом житлові будинки, а також об’єкти, від роботи яких залежить повсякденне життя громад. Зокрема, опалення вже подали до 2 423 житлових будинків. Окремо тепло отримують заклади соціальної сфери. Наразі опалюються 9 716 таких об’єктів. Серед них — дитячі садочки, школи, інші заклади освіти та лікарні. Для цих установ початок опалювального сезону особливо важливий, адже там щодня перебувають діти, пацієнти та працівники.

У Міністерстві зазначають, що в низці регіонів повноцінний запуск теплопостачання ще триває. Тож кількість котелень, житлових будинків і соціальних закладів, які отримують тепло, надалі збільшуватиметься. Отже, опалювальний сезон в Україні вже стартував, але тепло поки подали не до всіх будинків. Темпи запуску залежать від погодних умов, рішень місцевої влади та готовності систем теплопостачання. Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Через похолодання та прогнози синоптиків у кількох областях України вирішили розпочати подачу тепла до житлових будинків із 28 жовтня. Опалювальний сезон стартує раніше з огляду на зниження температури повітря.

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