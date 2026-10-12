В Україні подешевшали огірки та капуста: що відбувається з цінами на овочі 12 жовтня

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Станом на 12 жовтня 2026 року в Україні знизилися ціни на огірки та капусту. Водночас помідори та більшість овочів, які входять до борщового набору, залишилися на попередньому рівні вартості.

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на більшість овочів борщового набору залишаються стабільними: картопля коштує в середньому 12 грн/кг, буряк — 14 грн/кг, цибуля та морква — по 15 грн/кг, а капуста — 17 грн/кг.

Водночас молода українська картопля продається по 50–80 грн/кг. За тиждень її ціна зросла на 200%.

Огірки за тиждень подешевшали більш ніж на 8% — до 50–60 грн/кг. Помідори не змінилися в ціні: у середньому їх продають по 60 грн/кг.

Також подешевшав перець "Геркулес" — майже на 17%, до 45–55 грн/кг. Ціни на цвітну капусту знизилися до 40–50 грн/кг.

Вартість баклажанів, пекінської капусти та броколі залишилася бна попередньому рівні.

Прогноз цін

Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.

Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання.

Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися.

Навесні 2027 року в Україні може виникнути дефіцит цибулі, що призведе до зростання цін. Виробники зменшили площі посівів, урожайність цього сезону впала, а попит на цей український овоч за кордоном зростає.

Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання.

Про це свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві.

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